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لبنان

مسؤولٌ في "حماس" زار لبنان ينتقد "حزب الله".. ومفاجأة جديدة تخصّ دولاً عربية!

Lebanon 24
30-10-2023 | 04:03
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انتقدَ القيادي في حركة "حماس" وعضو المكتب السياسيّ للحركة موسى أبو مرزوق دور "حزب الله" في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة، معتبراً أنه كان مُنتظراً الكثير من حلفاء "حماس"، بما فيهم الحزب.
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كلامُ المرزوق عن الحزب جاء رداً عمّا إذا كانوا يتوقعون دوراً أكبر من جهات أخرى مثل "حزب الله" في ظلّ المعركة الدائرة في غزة. كذلك، هاجمَ المسؤول في طحماس" السلطة الفلسطينية في رام الله، مُبدياً إندهاشه من موقفها إزاء ما شهدته غزة من عدوان إسرائيلي، وقال: "هناك أصوات جيدة بين مسؤولي السلطة، لكنّ بقية الأصوات مُدعية كثيراً. هناك الكثير من الأجانب أبلغوني بأن أعضاء في السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية يطالبون الغرب سراً بالقضاء على حركة حماس".
 
وتحدث المرزوق أيضاً عن الدور المصري قائلاً: "لا يجوز أن تبقى مصر متفرجا وتكتفي بالمناشدة لإدخال المساعدات لغزة. نتوقع من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في أقرب وقت".

وأكد أن "مصر قادرة على إدخال المساعدات من وقود ودواء وغذاء إلى قطاع غزة وإخراج الجرحى من القطاع ونقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج".
 
يُشار إلى أن المرزوق كان زار لبنان خلال الشهرين الماضيين، حيث التقى عدداً من القادة السياسيين في ظل مواكبته لأحداث مخيم عين الحلوة التي اندلعت أواخر تموز الماضي. 
 
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