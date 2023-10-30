المنخفض الجوي يصل غداً.. استعدّوا لهذا الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية وأمطار متفرقة يتوقع ان تشتد احيانا في المناطق الشمالية مترافقة مع برق ورعد وضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي:-الحالة العامة: طقس خريفى متقلب محليا ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان مع هطول بعض الأمطار المحلية بخاصة على المرتفعات الشمالية، وبقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، على أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي محدود الفعالية اعتبارا من يوم الثلاثاء يؤدي الى أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين 21 و 29 في بيروت، بين 13 و 27 في زحلة و بين 20 و 28 في طرابلس.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة، وهطول امطار متفرقة بخاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة تشتد احيانا.الثلثاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية وأمطار متفرقة يتوقع ان تشتد احيانا في المناطق الشمالية مترافقة مع برق ورعد وضباب على المرتفعات .الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، وامطار خفيفة شمال البلاد وضباب على المرتفعات.