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لبنان

حراك المتعاقدين: لاحتساب كامل ساعات الأساتذة الخارجين قسرا من قراهم

Lebanon 24
30-10-2023 | 04:58
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 أصدر حراك المتعاقدين بيانًا طالب فيه منسق الحراك حمزة منصور، وزير التربية "باحتساب كامل ساعات وحوافز الأساتذة المتعاقدين الذين خرجوا قسرًا من قراهم ومدارسهم نتيجة وحشية العدو الصهيوني وهمجيته في القتل والفتك والتشريد، وبأخذ هكذا قرار وطني منصف وإصداره بأسرع وقت ممكن والوقوف إلى جانب المتعاقدين الذين خرجوا من قراهم ومنازلهم لا يحملون إلا ملابسهم".
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ودعا في بيانه "كل مدير مدرسة وثانوية إلى إرسال جداول بأسماء أساتذة مدرسته الذين تهجروا وكذلك المدراء الذين أغلقوا مدارسهم وثانوياتهم  لعدة أيام لكي تحسب للمتعاقدين حقوقهم والتي لا يجب أن تهدر في هكذا ظروف صعبة مصيرية، إذ يكفي المتعاقد ظلم العدو الصهيوني له وغطرسته".
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