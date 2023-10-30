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لبنان

جمعية المودعين: مودع اقتحم بنك فينسيا في صور واحتجز مديره

Lebanon 24
30-10-2023 | 05:33
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كتبت جمعية المودعين على منصة "إكس": "اقتحام بنك فينيسيا في مدينة صور من قبل المودع م. ا.ص مطالبا بوديعته البالغة  ثلاثون الف وخمسمائة دولار".

كما كتبت أنه تم "احتجاز مدير بنك فينيسيا فرع صور في مكتبه من قبل المودع م.ا.ص".
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