المكاري أرجأ لقاءه مع المؤسسات الاعلامية

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أرجأ وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري اللقاء مع المؤسسات الاعلامية الذي كان مقررا يوم غد الثلاثاء الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل في الوزارة– ط6.واللقاء مخصص للبحث في خطة الطوارئ المخصصة للتعامل مع الأزمة وتطورات الأحداث.