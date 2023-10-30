آخر مستجدات وضع الجنوب.. القصفُ الإسرائيلي يطالُ هذه البلدات!

ما زال التوترُ مُسيطراً على الجنوب وسط مواصلة العدو الإسرائيليّ اعتداءاته على عدد من المناطق الحدوديّة منذ ساعات الصباح.

وظهر اليوم، أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيليّ قذيفة طالت أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب واقتصرت الأضرار على الماديات.

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في غضون ذلك، نفت مصادر ميدانيّة في الجنوب ما قيل عن إستهداف مسيرة إسرائيلية لساحة البلدة المذكورة، مؤكدة أنّ هذا الخبر عارٍ من الصحة جُملة وتفصيلاً.

وفي ظلّ التوتر المستمر، أطلق الجيش الإسرائيلي أيضاً قذائف فسفورية حارقة في خراج بلدة كفرشوبا في العرقوب بالقرب من مزارع شبعا.

بدورها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن العدو الإسرائيلي قصف أيضاً أطراف بلدة بليدا - قضاء مرجعيون.

وافادت مندوبة" الوكالة الوطنية للاعلام "بسقوط صاروخ في منطقة خالية بين عيناتا وكونين لأول مرة منذ اندلاع المعارك مع قوات الاحتلال.





