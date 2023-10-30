حمية يبحث مع سفير الفلبين اجراءات تفعيل اتفاقية خط الطيران المدني بين البلدين

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور علي حمية، في مكتبه في الوزارة، سفير الفلبين رايموند بالاتبات، وتم البحث في الأوضاع والتطورات العامة في لبنان والمنطقة.كما بحث الطرفان في الإجراءات التي يمكن من خلالها تفعيل اتفاقية خط الطيران المدني بين لبنان والفلبين والموقعة من العام 1968.وأكد حمية أن "ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير من قبل الوزارة في المرافق التابعة لها، إن على صعيد المطار أو المرافئ، يأتي في سياق الإستعدادات التي تقوم بها للتعاون مع كل البلدان في القضايا التي تعنى بها الوزارة والتي من بينها الفلبين كدولة صديقة للبنان"، مشيراً إلى أن "ذلك ينسحب على كل المراحل والظروف العادية والطارئة أو الإستثنائية التي قد تستجد في لبنان والمنطقة"