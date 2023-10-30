خبرٌ يهمكم جداً عن الإنترنت في لبنان.. إليكم ما سيجري!

قال وزير الاتصالات جوني القُرم إنَّ الدولة اللبنانية تسعى لتحصين قطاعي الإتصالات والإنترنت في حال نشوب أي حربٍ بين لبنان وإسرائيل.



وفي حديثٍ عبر منصة "بلينكس" الإماراتية، اليوم الإثنين، أكّد القرم أنّ وزارة الإتصالات نسّقت جهودها مع شركات الخليوي والإنترنت في لبنان خلال الأيام الماضية، ووضعت خطط طوارئ باتت جاهزة للتنفيذ عند حصول أي هزة أمنيّة.

Advertisement وفي حديثٍ عبر منصة "بلينكس" الإماراتية، اليوم الإثنين، أكّد القرم أنّ وزارة الإتصالات نسّقت جهودها مع شركات الخليوي والإنترنت في لبنان خلال الأيام الماضية، ووضعت خطط طوارئ باتت جاهزة للتنفيذ عند حصول أي هزة أمنيّة.

كذلك، أوضح القرم إنّ هناك آليات عديدة للحفاظ على الإنترنت، مشيراً إلى أنه لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بخطة الطوارئ باعتبار أن هذا الأمر يرتبط بخصوصيات أمنية.



وخلال تصريحه، كشف القرم أنَّ الدولة اللبنانية سعت للتواصل مع شركة "سبيس إكس" المملوكة من الملياردير إيلون ماسك، بغية استفادة لبنان من خدمة "ستارلينك" للإنترنت في حال انقطاعه عن لبنان عند حصول أي حرب.

