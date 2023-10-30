خبرٌ يهمكم جداً عن الإنترنت في لبنان.. إليكم ما سيجري!

قال وزير الاتصالات جوني القُرم إنَّ الدولة اللبنانية تسعى لتحصين قطاعي الإتصالات والإنترنت في حال نشوب أي حربٍ بين لبنان وإسرائيل.
وفي حديثٍ عبر منصة "بلينكس" الإماراتية، اليوم الإثنين، أكّد القرم أنّ وزارة الإتصالات نسّقت جهودها مع شركات الخليوي والإنترنت في لبنان خلال الأيام الماضية، ووضعت خطط طوارئ باتت جاهزة للتنفيذ عند حصول أي هزة أمنيّة.
كذلك، أوضح القرم إنّ هناك آليات عديدة للحفاظ على الإنترنت، مشيراً إلى أنه لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بخطة الطوارئ باعتبار أن هذا الأمر يرتبط بخصوصيات أمنية.
وخلال تصريحه، كشف القرم أنَّ الدولة اللبنانية سعت للتواصل مع شركة "سبيس إكس" المملوكة من الملياردير إيلون ماسك، بغية استفادة لبنان من خدمة "ستارلينك" للإنترنت في حال انقطاعه عن لبنان عند حصول أي حرب.
وأوضح القرم أنّ التواصل مع "سبيس إكس" يحصل منذ فترة عبر لجنة أمنية متخصصة، وهناك مساعٍ لإنجاز إتفاق مع الشركة بأسرع وقتٍ ممكن.
وللإشارة، فإن اللجوء إلى خيار "ستارلينك" برز مؤخراً في قطاع غزة إثر انقطاع الاتصالات والإنترنت من مساء الجمعة ولغاية فجر الأحد وسط الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل.
ويوم السبت الماضي، أعلن ماسك أن خدمة الإنترنت عبر نظام "ستارلينك" للأقمار الصناعية ستؤمن الاتصالات لـ"منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً" في غزة.