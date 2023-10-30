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لبنان

بوحبيب في إتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أستراليا: التهديد الاسرائيلي بتدمير لبنان لا يفيد

Lebanon 24
30-10-2023 | 07:17
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اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال، عبدالله بوحبيب، في إتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أستراليا بينيلوبي وونغ ان "التهديد الاسرائيلي بضرب وتدمير لبنان لا يفيد".

وسأل: "كيف تستفيد اسرائيل من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين؟ الا يزيدهم ذلك رغبة بالقيام بردة فعل والدفاع عن انفسهم؟".
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وشدد بوحبيب خلال الاتصال على "ضرورة ان تتوقف الحرب الاسرائيلية ".

وقال: "توافقت مع وزيرة خارجية أستراليا على ضرورة دعم المسار الديبلوماسي للوصول الى حل الدولتين".
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