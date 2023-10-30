ميقاتي يخشى من فوضى أمنية شاملة اذا لم يقف أطلاق النار في غزة

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "إن لبنان في عين العاصفة، وهو جزء من هذه المنطقة، وبالتالي عندما بدأت الحرب في 7 تشرين الأول، قمت بكل الاتصالات من أجل تجنيب لبنان أي حرب، والطلب بوقف الاستفزازات الإسرائيلية التي تحصل على الحدود، اضافة الى الاتصالات المحلية".

#ميقاتي لسكاي نيوز عربية: نطالب بوقف الاستفزازات الإسرائيلية على الحدود والشعب اللبناني لا يريد الحرب | #لبنان #غزة #إسرائيل pic.twitter.com/CHcKEwShYF — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 30, 2023 Advertisement



وفي حديث الى محطة "سكاي نيوز عربية" قال :"يصلني صدى ما يطالب به اللبنانيون الذين يقولون: "كفى". لقد عشنا حروبا منذ كنا صغارا، واللبناني ملّ من الحروب، ونحن في وضع لا يحسد عليه نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي مرت علينا، وبالتالي مع كل عاطفتنا ومحبتنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني، لاسيما ان كل العالم يعرف بأن لبنان حمل القضية الفلسطينية نحو 75 سنة وهو يعي بأن هذه القضية قضية حق، وسيبقى مدافعا عنها وعن حق الفلسطينيين على كل المستويات المحلية والدولية، ولكني أسعى أيضا بكل جهدي لتجنيب لبنان دخول هذه الحرب، لأنه في حال دخوله، فإن خطورة هذه الحرب لن تقتصر على لبنان بل سيكون هناك فوضى أمنية في كل المنطقة، لذلك اقوم بكل الاتصالات من أجل تجنب هذه الكأس.

وردا على سؤال عن التطمينات التي حصل عليها في هذا الصدد قال:"لا يوجد شيء أسمه تطمين لأن الأمور مرتبطة بكل تطور جديد، وبالتالي اقول " بأن الأمور تحت المراقبة ولكن لا أحد يعلم في اي لحظة يمكن للأمور ان تتأزم أكثر فأكثر."

#ميقاتي لسكاي نيوز عربية: قرار الحرب بيد #إسرائيل إذا واصلت خرق الحدود والانتهاكات | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/fZVO7Lkat1 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 30, 2023



وعن جولته مع قائد الجيش في الجنوب، ومن يملك قرار الحرب والسلم في لبنان قال: "خلال الجولة التي قمت بها في الجنوب كانت اهم محطة، اضافة الى زيارة القوات الدولية، هي اللقاء مع الضباط في الجيش ، حيث لمست كم انهم في جهوزية ومعنوياتهم عالية، وهذا كله يدل على أننا أصحاب حق ولن نقبل بأي اعتداء علينا.

اما في شأن موضوع اليونيفيل فإننا نؤكد دوما على التمسك بالقرار 1701, ونقول بأن السلم يجب أن يبقى في الجنوب اللبناني، واعتقد بأنه الآن تحصل بعض الانتهاكات الكبيرة، ولكن نسعى عبر الاتصالات مع اليونيفيل ومع كل الأطراف للتهدئة لأننا لا نريد أن تكون هذه الانتهاكات بداية لكرة ثلج لا نعرف نهايتها.

اما بالنسبة الى قرار السلم والحرب، فنحن طلاب سلم وقرار السلم بيد لبنان، وبيد الحكومة ونحن ننادي بالسلم والسلام لنا ولكل شعوب المنطقة، ولكن اليوم قرار الحرب بعد ثلاثة أسابيع هو في يد اسرائيل، فإذا كانت تريد المزيد من الانتهاكات وخرق للحدود والقيام بأعمال حربية فهذا القرار بيدها وليس بيدنا.



واعلن ردا على سؤال بأن هناك هيئة لإدارة الكوارث والأزمات موجودة في السرايا منذ فترة طويلة، ولقد احييتها وقمنا بالاتصالات اللازمة، وكلفنا معالي وزير البيئة ناصر ياسين ليكون منسقا بين الوزارات، ووضعنا خطة متكاملة وقمنا أيضا بعملية محاكاة.

أضاف:" طبعا ان القدرة والمقومات اللبنانية قليلة وغير متوافرة بالكامل، ولكن من خلال الاتصالات التي قمت بها مع كل وكالات الأمم المتحدة الموجودة في لبنان التي أصبحت شريكة لنا في هذا العمل، فاذا حصل شيء لا سمح الله سيساهم الجميع في عملية الإنقاذ خصوصا في ما يتعلق بالنازحين وبموضوع الصحة ومواضيع البنى التحتية الاخرى، فنحن نعمل للسلام، وفي نفس الوقت إذا حصل شيء نقوم بما يقتضيه الواجب علينا.



وعن مدى تأثير الفراغ في المؤسسات على خيارات لبنان وعلى مصيره قال: "ما نقوم به كحكومة هو لسد هذا الفراغ نوعا ما، لنبقي على الوجود الكامل لهذه الدولة لكي يتسنى لنا انتخاب رئيس جمهورية ليتسلم مهامه مع حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد من أجل القيام بما يلزم.

أقوم في الوقت الحاضر بما يقتضيه الواجب في ما يتعلق بالحفاظ على الدولة، وعندما يسأل البعض كيف نوقع على المراسيم في مجلس الوزراء، أقول بأن كل ما نقوم به هو لمصلحة لبنان وبقاء هذه الدولة، ولن اتقاعس لحظة عن القيام بما يقتضيه الواجب لبقاء المؤسسة العسكرية وكل المؤسسات الأساسية اذا رأيت لا سمح الله اي خطر يلوح.

سئل هل انتم ماضون لإجراء تعيينات في المراكز الاساسية؟ اجاب: نحن نقوم بما يقتضيه الواجب علينا.

حديث ميقاتي مع وكالة الصحافة الفرنسية

وفي حديث مع "وكالة الصحافة الفرنسية"، أكد رئيس الحكومة أنه يعمل على "تجنيب لبنان دخول الحرب".



وقال: "أقوم بواجبي في ما يتعلق بتجنيب لبنان دخول الحرب"، معتبراً أن البلاد اليوم "في عين العاصفة". وأضاف: "نعمل للسلم.. ونحن كحكومة قيمون على الأوضاع العامة وعلى أي تداعيات يمكن أن ننجر اليها عقب أي توتر إضافي".



ورداً على سؤال عما إذا كان لمس خلال اتصالاته مع "حزب الله" نيّة بعدم التصعيد قال "حتى اليوم، أرى أن حزب الله يقوم بعقلانية وحكمة بإدارة هذه المواضيع، وشروط اللعبة لا تزال محدودة".

لكنه قال في الوقت ذاته إنه لا يستطيع "طمأنة اللبنانيين" لأنّ "الأمور مرهونة بأوقاتها"، مشدداً في الوقت ذاته على أن الشعب اللبناني "لا يريد دخول أي حرب ويريد الاستقرار، خصوصا بعد أن وصل الى مستويات من الفقر والعوز".

وتابع "لا يمكن أن ألغي أي تصعيد(في لبنان) يمكن أن يحصل لأن ثمة سباق بين وقف إطلاق النار (في غزة) وبين التصعيد في كل المنطقة".

وأبدى خشيته من "فوضى أمنية لا في لبنان فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط" كلها في حال عدم التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال ميقاتي، الذي زار قطر بشكل مفاجئ الأحد والتقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الجانب القطري "يسعى بجديّة الى عملية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار".



وأفاد عن أنّ "الوساطة كادت أن تنجح نهار الجمعة الماضي، لكن عُطلت عندما بدأ الاسرائيلي الدخول البري الى غزة"، مضيفاً "يتطلع القطريون الى استئناف هذه المفاوضات، عسى ولعل تؤدي الى وقف لاطلاق النار يكون بداية لأمور انسانية".

وعشية مرور عام على بدء الفراغ الرئاسي، قال ميقاتي "علينا انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت (...) لا يفيد الفراغ لبنان، وأعتقد أنه يجب الآن اقتناص فرصة انتخاب رئيس".

نشاط السراي

وفي السرايا اليوم، اجتمع ميقاتي مع وزير السياحة وليد نصار الذي قال بعد اللقاء: " وضعت الرئيس ميقاتي في اجواء جولتي الخليجية التي شملت قطر والامارات، ومشاركتي في "مبادرة مستقبل الإستثمار "التي عقدت في المملكة العربية السعودية".

اضاف: "نحن نمر بأزمة غير مسبوقة بالنسبة للأحداث التي تحصل في غزة، وسيكون هناك بالمبدأ اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع سنتطرق فيه لمواضيع عدة اهمها القرارات التي اتخذناها في المملكة العربية السعودية والتي تتعلق بمشاركة لبنان في المشاريع الانمائية الحاصلة في المملكة وسيكون للبنان دور مهم فيها في المستقبل".



وقال: "يمكن ان تعتبر الناس بأننا في مكان والوضع في لبنان في مكان آخر، ولكن بالرغم من كل شيء، على كل الوزراء ان يتحركوا وعلى كل وزير ان يتحرك في وزارته ويفتش عن الفرص والأمور الإيجابية والمستدامة للبنان وللبنانيين خصوصا في الدول العربية الشقيقة".



الرابطة المارونية

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الذي اعلن بعد اللقاء:"تشرفت بزيارة الرئيس ميقاتي وعرضت معه الأوضاع الراهنة في لبنان في ضوء التطورات الدولية والاقليمية الاخيرة، والحرب الدائرة في إسرائيل التي لم تتوقف عن قصف غزة واستهداف المدنيين فيها، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق والعهود والاعراف الدولية.

وتوقفنا عند التصعيد الخطير عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قرى وبلدات الجنوب اللبناني. وكان حرص على عدم انزلاق الأمور نحو مواجهة أوسع تكون تداعياتها عالية الكلفة. أما الحدث الرئيس من الزيارة فكان تسليم دولة الرئيس الورقة التي اعدتها لجنة النزوح والجنسية في الرابطة المارونية مع خارطة الطريق المرفقة التي تقترح حلولا عملية لهذه المسألة، واستطيع القول انها ورقة موضوعية علمية مدروسة بدقة ومعززة بأرقام ومعلومات وخلاصات قانونية، وهي أصبحت في حوزة دولتة ، ونرجو ان يقاربها بما تستحق من اهتمام وعناية، كذلك جرى البحث في آلية تعاون وتنسيق بين رئاسة الحكومة والرابطة المارونية من أجل التعيينات الادارية والوظائف العامة في الدولة انطلاقا من مقتضيات الوفاق الوطني والمبادىء الميثاقية واحترام الكفاءة في الإدارة اللبنانية، وكانت أجواء الاجتماع جيدة وسادتها روح الإيجابية.

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من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:

اللقاء مع وزير السياحة:

اللقاء مع رئيس الرابطة المارونية: