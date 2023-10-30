عاجلٌ الآن.. عمليات ضد مواقع إسرائيلية في الجنوب وهذا ما حدث!

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن عدداً من قذائف الهاون استهدف مواقع إسرائيلية في تلال راميم المحاذية للحدود مع لبنان.
بدورها، أفادت قناة "المنار" بأن مقاومين إستهدفوا موقع البياض في بليدا، وسُحب الدخان تتصاعد منه.
وظهر اليوم، أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيليّ قذيفة طالت أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب واقتصرت الأضرار على الماديات.
في غضون ذلك، نفت مصادر ميدانيّة في الجنوب ما قيل عن إستهداف مسيرة إسرائيلية لساحة البلدة المذكورة، مؤكدة أنّ هذا الخبر عارٍ من الصحة جُملة وتفصيلاً.
وفي ظلّ التوتر المستمر، أطلق الجيش الإسرائيلي أيضاً قذائف فسفورية حارقة في خراج بلدة كفرشوبا في العرقوب بالقرب من مزارع شبعا.