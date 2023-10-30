عاجلٌ الآن.. عمليات ضد مواقع إسرائيلية في الجنوب وهذا ما حدث!

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن عدداً من قذائف الهاون استهدف مواقع إسرائيلية في تلال راميم المحاذية للحدود مع لبنان.



Advertisement بدورها، أفادت قناة "المنار" بأن مقاومين إستهدفوا موقع البياض في بليدا، وسُحب الدخان تتصاعد منه. بدورها، أفادت قناة "المنار" بأن مقاومين إستهدفوا موقع البياض في بليدا، وسُحب الدخان تتصاعد منه.



وظهر اليوم، أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيليّ قذيفة طالت أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب واقتصرت الأضرار على الماديات.



في غضون ذلك، نفت مصادر ميدانيّة في الجنوب ما قيل عن إستهداف مسيرة إسرائيلية لساحة البلدة المذكورة، مؤكدة أنّ هذا الخبر عارٍ من الصحة جُملة وتفصيلاً.