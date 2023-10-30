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لبنان

ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة وزارية.. اليكم جدول الأعمال

Lebanon 24
30-10-2023 | 07:43
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وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الوزراء جدول أعمال جلسة مرتقبة للحكومة من أجل الإطلاع عليه.

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30/10/2023 19:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24

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