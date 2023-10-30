مولوي يعرض لجهوزية المحافظات وحاجاتها ضمن خطة الطوارئ

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عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي اجتماعاً في مكتبه قبل ظهر اليوم، استكمالا للاجتماعات التنسيقية التي تعقد في وزارة الداخلية والبلديات وفي إطار المتابعة لكل الشؤون المرتبطة بإدارة الكوارث والأزمات، حضره الى جانب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ميلاني هوكستين، محافظو مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وجبل لبنان القاضي محمد مكاوي، والشمال القاضي رمزي نهرا، والبقاع القاضي كمال ابو جوده، وبعلبك الهرمل بشير خضر وعكار عماد لبكي، جرى خلاله عرض لجهوزية المحافظات وحاجاتهم.وخلال الاجتماع، أكد الوزير مولوي " الدور المحوري الذي يقوم به كل محافظ ضمن منطقته لتلبية الحاجات وتطبيقا للخطة الموضوعة من وزارة الداخلية والبلديات".هذا وقدّم كل محافظ عرضاً مفصلاً لمدى الجهوزية في محافظاتهم والحاجات في ظل الظروف الراهنة وما قد تؤول اليه الأوضاع في حال تطورها.من جهتها، أبدت هوكستين "استعداد برنامج الامم المتحدة الانمائي للتنسيق مع باقي وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان لتلبية حاجات المحافظات كافة" .