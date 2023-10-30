Advertisement

لبنان

زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى

Lebanon 24
30-10-2023 | 08:33
A-
A+
Doc-P-1124433-638342732791829177.jpeg
Doc-P-1124433-638342732791829177.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت مديرية العلاقات العامة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" في بيان، انه"إنطلاقا من حرصه الشديد على تنفيذ سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أية أعباء مالية كون هذا العمل الطبي يغطيه الضمان 100 في المئة.

وبعد أن تمت زيادة التعرفات الاستشفائية والدوائية والطبية في حزيران 2023 حيث شملت تعرفة جلسة غسيل الكلى وبدل أتعاب الأطباء، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 724  بتاريخ 30/10/2023، قضى بموجبها زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من  5240000 ل.ل.  إلى 5539000  ل.ل. من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء.

 

كما تم تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 893000 ل.ل. عن كل جلسة.

وهذه الزيادة لتعرفة جلسة غسيل الكلى المقرة اليوم يعمل بها اعتبارا من 1/9/2023  على سبيل التسوية والغاية منها هي مراعاة الوضع المالي الراهن ومحاكاة الأسعار الفعلية للمستلزمات الطبية المستوردة بالعملة الصعبة.

 

وطالب المدير العام  كافة المستشفيات والأطباء الإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين عن جلسات غسيل الكلى تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين".  (الوكالة الوطنية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-10-30
13:31 | 2023-10-30
12:48 | 2023-10-30
12:11 | 2023-10-30
12:05 | 2023-10-30
11:58 | 2023-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24