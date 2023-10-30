أفادت مديرية العلاقات العامة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" في بيان، انه"إنطلاقا من حرصه الشديد على تنفيذ سياسة الصندوق بعدم تحميل مرضى غسيل الكلى أية أعباء مالية كون هذا العمل الطبي يغطيه الضمان 100 في المئة.

وبعد أن تمت زيادة التعرفات الاستشفائية والدوائية والطبية في حزيران 2023 حيث شملت تعرفة جلسة غسيل الكلى وبدل أتعاب الأطباء، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 724 بتاريخ 30/10/2023، قضى بموجبها زيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى من 5240000 ل.ل. إلى 5539000 ل.ل. من دون احتساب بدل أتعاب الأطباء.

كما تم تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج ليصبح 893000 ل.ل. عن كل جلسة.

وهذه الزيادة لتعرفة جلسة غسيل الكلى المقرة اليوم يعمل بها اعتبارا من 1/9/2023 على سبيل التسوية والغاية منها هي مراعاة الوضع المالي الراهن ومحاكاة الأسعار الفعلية للمستلزمات الطبية المستوردة بالعملة الصعبة.

وطالب المدير العام كافة المستشفيات والأطباء الإلتزام التام بهذه التعرفات وعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين عن جلسات غسيل الكلى تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين". (الوكالة الوطنية)