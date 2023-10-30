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لبنان

وزير العدل التقى وفداً من الإتحاد الأوروبي

Lebanon 24
30-10-2023 | 08:50
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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف القاضي هنري الخوري، بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة ساندرا دو وال يرافقها وفد إداري من البعثة، وذلك في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليها مهامها الديبلوماسية في لبنان.
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وقد شكر الوزير الخوري، بعد انتهاء اللقاء، "الدعم المستدام الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للبنان وفي كافة المجالات، و الاستعداد الذي أبداه الوفد في هذا الإطار".
 
ورداً على سؤال طرحته السفيرة دو وال حول عمل الحكومة بشكل عام، أجاب الخوري :" أنها تعمل في إطار كامل الصلاحيات المعطاة لها كحكومة تصريف أعمال".
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