بيان من المقاومة بخصوص استهداف مواقع اسرائيلية

اعلنت المقاومة الاسلامية في بيان انه"عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم ‏الأثنين الواقع في 30-10-2023 ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة، اضافة الى ‏استهداف دشمه وحاميته وحققوا فيها اصابات مباشرة ".‏

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