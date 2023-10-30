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لبنان

الجيش يعثر على منصات إطلاق صواريخ في هذه المناطق.. ويعمل على تفكيكها

Lebanon 24
30-10-2023 | 09:34
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 30/10/2023، نتيجة عمليات المسح والتفتيش لمناطق إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، عثرت وحدات من الجيش على 21 منصة إطلاق صواريخ في مناطق وادي الخنساء والخريبة - قضاء حاصبيا والقليلة – قضاء صور، واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكه".
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