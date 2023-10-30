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لبنان

جلسة عادية لمجلس الوزراء عند العاشرة من صباح الاربعاء المقبل وهذا جدول اعمالها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-10-2023 | 09:36
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المقبل في السرايا.
 
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