قصف معاد عنيف يطال قرى جنوبية حدودية.. والمقاومة تستهدف مواقع للعدو

يسجل قصف إسرائيلي عنيف يستهدف اطراف قرى القطاع الغربي، كما يطال القصف منطقة رأس الناقورة.

وفي مرجعيون استهدف العدو الاسرائيلي كروم الزيتون بين بلدة كفركلا وديرميماس بالقذائف الحارقة.

كما طال القصف مزرعة الحمرا بين يحمر الشقيف وزوطر قرب المدينة الكشفية.

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وتوسعت الاعتداءات الاسرائيلية بعد ظهر اليوم لتطال لاول مرة منذ عدوان ال2006 المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت ومزرعة الحمرا بقذيفة مدفعية من عيار 155 ملم في ارض زراعية.

وكذلك تم اطلاق صفارات الانذار في مركز القوات الدولية العاملة في لبنان "اليونيفيل في بلدة "الناقورة، وسقوط قذيفة اطلقها العدو الاسرائيلي بالقرب من منزل غرب بلدة شيحين . كما يقصف العدو الإسرائيلي محيط اللبونة .

وأعلنت المقاومة الاسلامية في المقابل استهداف مواقع للعدو الاسرائيلي.