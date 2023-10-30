قصف معاد عنيف يطال قرى جنوبية حدودية.. والمقاومة تستهدف مواقع للعدو

يسجل قصف إسرائيلي عنيف يستهدف اطراف قرى القطاع الغربي، كما يطال القصف منطقة رأس الناقورة.
وفي مرجعيون استهدف العدو الاسرائيلي كروم الزيتون بين بلدة كفركلا وديرميماس بالقذائف الحارقة.
كما طال القصف مزرعة الحمرا بين يحمر الشقيف وزوطر قرب المدينة الكشفية.
وتوسعت الاعتداءات الاسرائيلية بعد ظهر اليوم لتطال لاول مرة منذ عدوان ال2006 المنطقة الواقعة بين بلدتي كفرتبنيت ومزرعة الحمرا بقذيفة مدفعية من عيار 155 ملم في ارض زراعية.
وكذلك تم اطلاق صفارات الانذار في مركز القوات الدولية العاملة في لبنان "اليونيفيل في بلدة "الناقورة، وسقوط قذيفة اطلقها العدو الاسرائيلي بالقرب من منزل غرب بلدة شيحين . كما يقصف العدو الإسرائيلي محيط اللبونة .
وأعلنت المقاومة الاسلامية في المقابل استهداف مواقع للعدو الاسرائيلي.
فقد اعلنت المقاومة الاسلامية في بيان انه"عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأثنين الواقع في 30-10-2023 استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة، اضافة الى استهداف دشمه وحاميته وحققوا فيها اصابات مباشرة ".
واعلنت المقاومة الاسلامية في بيان ثانِ انه" عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأثنين الواقع في 30-10-2023 استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لموقع المطلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة".
حزب الله: إستهدفنا بعد ظهر اليوم موقع جل العلام في الناقورة بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابات مباشرة في دشمه وتجهيزاته.
قصف مدفعي اسرائيلي استهدف مرتفع بلاط على اطراف مروحين.
وحزب الله يستهدف ثكنة برانيت الإسرائيلية بأربعة صواريخ موجهة واصابت الموقع إصابة مباشرة لترد المدفعية الاسرائيلة بقصف خراج بلدة عيتا الشعب ورامية.
واعلنت المقاومة الإسلامية في بيان ثالث انه "عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأثنين الواقع في 30-10-2023 استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها وفي دشم الثكنة وحاميتها اصابات مباشرة".