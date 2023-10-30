اشكال كبير بين عائلتين في الهرمل واطلاق نار متبادل

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وقع إشكال بين طلاب مدرسة القصر في الهرمل بين شبان من آل ج، وآخرين من آل ن.ا. وقد تطور الخلاف بين العائلتين ما دفع بشبان من ال ج .على اطلاق النار على منازل شبان من آل ن.ا، وقد حصل تبادل لاطلاق النار بين شبان العائلتين. وتدخلت قوة من الجيش وعملت على ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.