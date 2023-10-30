وزير الزراعة استقبل مدير برنامج الأغذية العالمي

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات، وتم البحث في خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة اللبنانية، وعلى وجه الخصوص الشق المختص بوزارة الزراعة التي تعني بالشراكة مع الهيئات المانحة و من ضمنها WFP، بالإضافة إلى خطة زراعة القمح وشراء بذور القمح لهذا العام، ضمن الخطة الوطنية االتي اطلقتها وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح في لبنان خدمة للامن الغذائي و تماشيا مع الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الزراعة في ما خص تأمين القمح الطري المنتج محليا المعد لصناعة الطحين.