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لبنان

ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا

Lebanon 24
30-10-2023 | 10:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الإثنين، تسعيرة ما بين 89600 و89900 ليرة لبنانية للدولار الواحد. 
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