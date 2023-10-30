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لبنان

بوحبيب بعد لقائه السفير الروسي: الحل سياسي بامتياز

Lebanon 24
30-10-2023 | 11:10
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التقى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، بالسفير الروسي ألكساندر روداكوف، حيث شدد بو حبيب على ان الحل لا يمكن أن يكون عسكريا وإنما سياسيا بامتياز، وأضاف قائلاً: "هذه الحرب نتيجة سياسة اسرائيلية افشلت منذ عقود مقومات حل الدولتين."
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كما التقى الوزير بو حبيب السفير البابوي في لبنان وأوضح ان "على اسرائيل ان تقبل بوقف إطلاق النار الفوري في غزة، لان النيران الإسرائيلية، مهما كثرت، لا يمكنها اخماد ارادة الشعب الفلسطيني في بناء دولة تحفظ هويته. للسلام حل سياسي وليس عسكري يضمن للفلسطينيين حقوقهم المدنية والسياسية."
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