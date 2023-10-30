Advertisement

لبنان

الآن في الناقورة.. هذا ما فعله جيش العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
30-10-2023 | 12:05
A-
A+
Doc-P-1124482-638342860852036387.jpg
Doc-P-1124482-638342860852036387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ جيش العدو الإسرائيليّ ألقى قنابل فوسفوريّة على تل رأس الناقورة بالقرب من مركزٍ للجيش اللبناني، ما أدّى إلى اندلاع حريقٍ في المكان.
 
 
Advertisement
 

 
مواضيع ذات صلة
لبنان 24: العدو الإسرائيلي استهدف منطقة "المشرفة" جنوب الناقورة بـ 15 قذيفة ما أدى لإشعال حرائق
lebanon 24
30/10/2023 19:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: تعرض ابراج المراقبة التابعة للجيش في راس الناقورة لعمليات قنص مباشرة من قبل العدو
lebanon 24
30/10/2023 19:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف إسرائيلي على مروحين واللبونة وعلما والناقورة وراميا وعيتا الشعب
lebanon 24
30/10/2023 19:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي عند بلدة الناقورة جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
30/10/2023 19:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الناقورة

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-10-30
13:48 | 2023-10-30
13:31 | 2023-10-30
12:48 | 2023-10-30
12:11 | 2023-10-30
11:58 | 2023-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24