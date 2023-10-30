الآن في الناقورة.. هذا ما فعله جيش العدو الإسرائيلي

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ جيش العدو الإسرائيليّ ألقى قنابل فوسفوريّة على تل رأس الناقورة بالقرب من مركزٍ للجيش اللبناني، ما أدّى إلى اندلاع حريقٍ في المكان.

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