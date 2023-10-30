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لبنان
نداءٌ عاجل من جنبلاط إلى نصرالله.. وهذا ما كشفه عن الحرب!
Lebanon 24
30-10-2023
|
14:56
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تمنّى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عدم نشوب حربٍ في لبنان، متمنياً عدم إستدراج لبنان إلى الصراع لأنه عندها "لن يبقى شيء من البلد".
وفي تصريحٍ له، اليوم الإثنين، وجّه جنبلاط رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قائلاً: "أقول لنصرالله إنه أتمنى ألا ينزلق لبنان إلى الحرب حرصاً على لبنان وأهل الجنوب، وهو مُدركٌ لهذه المعاناة على ما أعتقد والمطلوب ضبط النفس".
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وأضاف: "أتمنى لحسابات محليّة ولحرصي على عدم توريط لبنان ألّا ندخل في الحرب، والآن الإيقاعُ العسكري جنوباً ضمن الحدود مدروس ولم يخرج عن القواعد لكن العكس قد يحصل".
وتابع: "الأساطيل لم تأت إلى البحر المتوسط نزهة وهي أساطيل هجومية ستُشارك في حال اشتعلت جبهة الجنوب، كما أنّ قرار تهجير الفلسطينيين يهودي صهيوني قديم قبل أن يكون ثمّة رادع من قبل حزب الله. كذلك، فإن مليوني فلسطيني في غزة محكومون بالإعدام، وكأن المطلوب قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين قبل التسوية".
وعلى الصعيد الرئاسي، أكد جنبلاط أن "المطلوب هو إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة وإنهاء حالات الوكالة في المؤسسات ومن ثم إصلاح الاقتصاد"، وتابع: "في الوقت الحاضر علينا أن ننسى الوزير السابق جهاد أزعور ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.. شو ما بقى في حدا غيرن؟ هذا كلام عبثي وغير معقول".
وأكمل: "يبدو أن حزب الله يتفق مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على عدم التمديد لقائد الجيش، وبعدما ابتعد باسيل عن حزب الله، يُريد الأخير أن يُعيده، فعدنا إلى لعبة الابتزاز، وحزب الله وباسيل محشورون، الحزب يُريد حليفاً مسيحياً".
وأردف: "باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان، فطرحنا جوزاف عون لقيادة الجيش لكن الجواب إجا من غير ميلة من وفيق صفا الذي قال ما بدنا نحشر باسيل".
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