Advertisement

لبنان

نداءٌ عاجل من جنبلاط إلى نصرالله.. وهذا ما كشفه عن الحرب!

Lebanon 24
30-10-2023 | 14:56
A-
A+
Doc-P-1124517-638342963198074363.jpg
Doc-P-1124517-638342963198074363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمنّى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عدم نشوب حربٍ في لبنان، متمنياً عدم إستدراج لبنان إلى الصراع لأنه عندها "لن يبقى شيء من البلد". 

وفي تصريحٍ له، اليوم الإثنين، وجّه جنبلاط رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قائلاً: "أقول لنصرالله إنه أتمنى ألا ينزلق لبنان إلى الحرب حرصاً على لبنان وأهل الجنوب، وهو مُدركٌ لهذه المعاناة على ما أعتقد والمطلوب ضبط النفس".
Advertisement

وأضاف: "أتمنى لحسابات محليّة ولحرصي على عدم توريط لبنان ألّا ندخل في الحرب، والآن الإيقاعُ العسكري جنوباً ضمن الحدود مدروس ولم يخرج عن القواعد لكن العكس قد يحصل".

وتابع: "الأساطيل لم تأت إلى البحر المتوسط نزهة وهي أساطيل هجومية ستُشارك في حال اشتعلت جبهة الجنوب، كما أنّ قرار تهجير الفلسطينيين يهودي صهيوني قديم قبل أن يكون ثمّة رادع من قبل حزب الله. كذلك، فإن مليوني فلسطيني في غزة محكومون بالإعدام، وكأن المطلوب قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين قبل التسوية".

وعلى الصعيد الرئاسي، أكد جنبلاط أن "المطلوب هو إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة وإنهاء حالات الوكالة في المؤسسات ومن ثم إصلاح الاقتصاد"، وتابع: "في الوقت الحاضر علينا أن ننسى الوزير السابق جهاد أزعور ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.. شو ما بقى في حدا غيرن؟ هذا كلام عبثي وغير معقول".
 
وأكمل: "يبدو أن حزب الله يتفق مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على عدم التمديد لقائد الجيش، وبعدما ابتعد باسيل عن حزب الله، يُريد الأخير أن يُعيده، فعدنا إلى لعبة الابتزاز، وحزب الله وباسيل محشورون، الحزب يُريد حليفاً مسيحياً".

وأردف: "باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان، فطرحنا جوزاف عون لقيادة الجيش لكن الجواب إجا من غير ميلة من وفيق صفا الذي قال ما بدنا نحشر باسيل".
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2023-10-30
18:22 | 2023-10-30
17:57 | 2023-10-30
17:43 | 2023-10-30
17:05 | 2023-10-30
16:40 | 2023-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24