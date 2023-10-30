الجميّل: ميقاتي طلب من قادة الدول التدخل لدى إسرائيل لوقف إعتداءاتها على لبنان

أكد المُستشار الإعلاميّ لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الزميل فارس الجميل أنّ "ميقاتي شرح وضع التوتر في جنوب لبنان للدول العربية والخارجية، وطالب بالتدخل لدى العدو الإسرائيلي لوقف الإعتداءات على لبنان".

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وأوضح الجميل في حديثٍ عبر قناة الـ"MTV" أنّ "قرار الحرب كما يبدو حالياً تأخذه إسرائيل، والأخيرة إن كانت ماضية في المواجهة، فهذا الأمرُ سيُهدّد المنطقة ككل".

ولفت الجميل إلى أنّ الإتصالات الهاتفيّة التي تُجرى بين ميقاتي وعدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات تصبّ في سبيل العمل على ضبط الأوضاع في جنوب لبنان، وأضاف: "من المرتقب أن يزور الفرنسية سيباستيان لوكورنو لبنان خلال الأيام المقبلة على أن يلتقي رئيس الحكومة، كما أنه من الممكن أن تزور مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لبنان خلال وقتٍ قريب".