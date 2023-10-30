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لبنان

"دولارٌ جديد" في لبنان.. إكتشفوا نوعه!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-10-2023 | 15:34
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سعت جهاتٌ عديدة مؤخراً إلى ترويجِ "دولارات مذهبة" من مختلف الفئات ضمن الأراضي اللبنانية.

ويدّعي مروّجو تلك العملة أنها قانونية، وأنه يمكن توصيلها إلى أي مكانٍ في لبنان في إطار خدمة "الديلفري".
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مصادر ناشطة في سوق الدولار قالت لـ"لبنان24" إنّ تلك الدولارات مشبوهة ولا يمكن التعامل بها كونها قد لا تكون أصلية، وقالت: "الدولار المعترف به هو السائد والمعروف والذي تقبله المصارف ويخضعُ للفحص من قبل البنوك المركزية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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