"دولارٌ جديد" في لبنان.. إكتشفوا نوعه!

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ويدّعي مروّجو تلك العملة أنها قانونية، وأنه يمكن توصيلها إلى أي مكانٍ في لبنان في إطار خدمة "الديلفري".مصادر ناشطة في سوق الدولار قالت لـإنّ تلك الدولارات مشبوهة ولا يمكن التعامل بها كونها قد لا تكون أصلية، وقالت: "الدولار المعترف به هو السائد والمعروف والذي تقبله المصارف ويخضعُ للفحص من قبل البنوك المركزية".