إنفجارات قوية تهزّ الجنوب الآن.. التوتر كبير وهذا ما حصل مساءً!

ارتفع منسوب التوتر في جنوب لبنان، مساء اليوم الإثنين، وذلك بعدما نفذ جيش العدو الإسرائيلي غارات عدوانيّة مُكثفة طالت عدداً من المناطق الحدودية.

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وفي السّياق، ذكرت قناة "المنار" أنّ جيش العدو نفذ غارة على الوادي الممتد بين ياطر وزبقين، كما قصف أيضاً خراج بلدتي طيرحرفا وبرعشيت.



كذلك، شنّ الطيران الحربي المُعادي غارة ثانية على أطراف بلدة شيحين بالقرب من البئر الإرتوازية التي تُغذي البلدة، فيما أفيد أيضاً عن حصول قصفٍ للمنطقة الحُرجية في منطقة هورا بين بلدتي كفركلا ودير ميماس.

وأفاد شهود عيان "لبنان24" بأنّ أصوات الإنفجارات كانت قوية جداً جراء الغارات الإسرائيلية، مشيرين إلى أنّ أصداء تلك الإنفجارات سُمعت في معظم مناطق الجنوب، لاسيما في النبطية وبنت جبيل.