آخر معلومة عن "حزب الله".. تقريرٌ يكشف ما فعله عسكرياً في الجنوب!

نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر مُطلعة على خُطط "حزب الله" أن الأخير اتخذ تدابير جديدة للحد من عدد الشهداء الذين سقطوا إبان المواجهات الأخيرة ضد العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال أحد المصادر المُطلعة لـ"رويترز" إن إستخدام الحزب الصواريخ ال مضادة للطائرات كان إحدى الخطوات العديدة التي اتخذها "حزب الله" للحد من خسائره والتصدي للطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تهاجم مقاتليه في التضاريس الوعرة وبساتين الزيتون على الحدود.

من جهته، أشار تقريرٌ آخر نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن "حزب الله يحرص على تسخين الجبهة مع إسرائيل لكنه يحاول إبقاء النيران تحت السيطرة".

ولفت التقرير إلى أن "إحدى الأدوات الرئيسية التي يحاول التنظيم من خلالها إدارة الصراع مع إسرائيل، هي مجموعة الصواريخ المضادة للدروع".

وأوضح التقرير أنّ تلك الصواريخ تُوفر نيراناً دقيقة على الأهداف العسكرية، كما أنها تسمحُ لـ"حزب الله" بالتحكُّم في إرتفاع منسوب التوتر ونيران المعركة ضمن المعادلة القائمة مع الجيش الإسرائيلي، لكنّ ذلك قد يتغيّر قريباً.

(رويترز - هآرتس)