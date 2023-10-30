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لبنان

إشكال في طرابلس.. والجيش يوقف أحد المتورطين

Lebanon 24
30-10-2023 | 16:40
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أوقفت دورية من مُخابرات الجيش المدعو "م.ع" على خلفية الاشكال الذي تخلله إطلاق نار مساء اليوم بالقرب من أحد المطاعم على طريق الميناء - طرابلس.

وعلى الفور، جرى اقتياد الموقوف الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال. 
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