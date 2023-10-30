إشكال في طرابلس.. والجيش يوقف أحد المتورطين

أوقفت دورية من مُخابرات الجيش المدعو "م.ع" على خلفية الاشكال الذي تخلله إطلاق نار مساء اليوم بالقرب من أحد المطاعم على طريق الميناء - طرابلس.



وعلى الفور، جرى اقتياد الموقوف الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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