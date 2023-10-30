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لبنان
سفيرة ترفض تقديم ضمانات
Lebanon 24
30-10-2023
|
19:00
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رفضت سفيرة دولة كبرى تقديم ضمانات في ما إذا كانت اسرائيل ستلتزم عدم الانزلاق لحرب في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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