بعد الأجواء الحارة الطقس سيتغير.. أمطار وعواصف رعدية في هذا الموعد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المناخ في بوسطن ان لبنان يمر بطقس ذات اجواء حارة وغائمة بسبب تدفّق السحب المدارية من شمال البحر الاحمر وسيناء والرياح الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية، الامر الذي تسبب بتساقط امطار موحلة بين الحين والآخر، وسوف يستمر الوضع حتى بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الى ان تنقلب الرياح الى جنوبية غربية وترتفع الرطوبة وتتساقط امطار محلية تكون غزيرة بعض الأحيان بخاصة فوق الجبال الغربية والجبال الشرقية والبقاع الشمالي الشرقي.أضاف: هذا وتدخل مساء اليوم كل من شمال اسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا مرحلة الخطر الكبير الذي يهدد هذا البلاد ربما بالدمار والأضرار الكبيرة.وتابع خنيصر: "انحرف المنخفض الايسلاندي نحو غرب اوروبا وتتمركز نواته حاليا مقابل السواحل الفرنسية والاسبانية وقد وصلت الى 954hpa، بالمقابل ترتفع قيم الضغط الجوّي فوق غرينلند الى 1047hpa، والمرتفع الآزوري وسط المحيط الأطلسي 1030hpa، الامر الذي سيسبب بهبوب رياح اعصارية باردة من غرينلاند على فرنسا تصل في باريس الى 130 كم في الساعة وغرب فرنسا وشمال اسبانيا الى 200 كم في الساعة الامر الذي يهدد السواحل بمدّ بحري storm surge ، اقتلاع الاشجار واعمدة الكهرباء، تكون هذه الرياح الاعصارية مصحوبة بأمطار طوفانية وصواعق، وتدني حاد بدرجات الحرارة وتساقط للثلوج فوق 1400 متر، فترتفع نسبة المياه في المدن والقرى وتسبب الفيضانات والسيول المدمرة، اضف الى الاضرار التي ستلحق بالمنازل.ستطال هذه الرياح شمال اسبانيا والبرتغال، فرنسا وبلجيكا ولندن وجوارها، لكن، لفرنسا وسواحلها الغربية حصة الاسد ونسبة الاضرار ستكون ملحوظة في المناطق الغربية، والامطار الطوفانية في جنوبها.طقس لبنان ليومَي الثلاثاء والأربعاء: غائم يتحوّل الى ممطر خلال النهار والليل ويوم الاربعاء مع تشكل عواصف رعدية وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.درجات الحرارة على الساحل 29 نهاراً و 23 ليلاًفي البقاع: 25 نهاراً و 17 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 16 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 16 نهاراً و 09 ليلاًالرياح: جنوبية شرقية دافئة، سرعتها 10 كم في الساعة، تصل احيانا الى 40 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1016hpaالرطوبة: 70%حالة البحر : قليل الموجحرارة المياه 28 درجة.