الغارات الإسرائيلية على الجنوب توسّعت.. هذه البلدة استهدفت للمرة الاولى!

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يسود الهدوء الحذر صباح اليوم الثلاثاء، القطاع الغربي في الجنوب في ظل تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي.وكانت اتسعت ليلا رقعة القصف الاسرائيلي، وشن الطيران الحربي والمروحي غارات عدة استهدفت محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب ورميش والضهيرة وشيحين وياطر والاودية المجاورة لبلدتي زبقين وجبال البطم، حيث سقط عدد من الصواريخ الموجهة على محيط المنازل، وأصيب منزل في بلدة برعشيت.كما استهدف القصف المعادي القرى المتاخمة للخط الازرق ومحيط مركز الجيش في رأس الناقورة.وأطلق العدو القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط ، بالإضافة الى القذائف الحارقة لاشعال النار بالاحراج المتاخمة للخط الأزرق.كما طاول القصف الاحراج وبساتين الزيتون في مزرعة بسطرة وحلتا وكفرحمام ما تسبب بحرائق قضت على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية وبساتين الزيتون خاصة في مزرعة بسطرة المجاورة لمزاع شبعا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد التزمت قوات اليونيفيل وأطلقت صفارات الانذار اكثر من مرة ليلا.وردا على القصف المدفعي الإسرائيلي، أطلق حزب الله صواريخ موجهة استهدفت مواقع إسرائيلية داخل مزارع شبعا والمستعمرات في الجليل الأعلى وخاصة مستعمرتي المطلة وكريات شمونة .وواصل الطيران المعادي طلعاته الاستكشافية فوق مزارع شبعا العرقوب وحاصبيا والمنحدرات الغربية لجبل الشيخ وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح.وكان الجيش الاسرائيلي صعّد من اعتداءاته ليلا وفجر اليوم الثلاثاء ونفّذ سلسلة غارات توسّعت رقعتها لتشمل للمرة الاولى منذ اندلاع المواجهات مناطق خارج القرار 1701، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".ومن هذه المناطق بلدة برعشيت التي استهدفت للمرة الاولى، حيث ألقت مسيّرة صاروخاً على منزل في البلدة في عمق قضاء بنت جبيل في القطاع الأوسط وهي تقع على بعد 15 كلم من الحدود الجنوبية. كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على الوادي الممتد بين ياطر وزبقين وخراج طير حرفا وشيحين.وسمع فجر اليوم دوي انفجار عند الحدود، وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان طائرة بدون طيار دخلت من لبنان الى شمال اسرائيل وتم اسقاطها فجرا.