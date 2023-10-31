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لبنان

واشنطن "لا تريد التصعيد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-10-2023 | 02:30
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تشير مصادر مطلعة الى "أن هناك قناعة واضحة لدى بعض القوى المتحالفة مع "حزب الله" وتنسق معه أن الاميركيين لا يرغبون أبدا بتوسيع دائرة المواجهات الراهنة الى حرب اقليمية، وهذا الامر بات محسوما من خلال الاداء الاميركي العام في المنطقة".
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وبحسب المصادر "فإن الاميركيين لا يقومون بأي ردود فعل جدية تجاه ما يتعرضون له من ضربات صاروخية في سوريا والعراق، ما يعني انهم يضبطون ايقاع المعركة قدر الامكان ولا يرغبون بأن يتم استدراجهم الى اشتباك واسع في الشرق الاوسط".
وترى المصادر"أن التوجه الاميركي مرده بشكل اساسي الى رغبة واشنطن بأن تبقى اولوياتها محصورة بمنع التقدم الصيني واحتواء النفوذ الروسي في افريقيا وغيرها من القضايا التي لم يعد الشرق الاوسط من بينها، وعليه فإن تدحرج الامور بات صعباً من الجهة الاميركية، الا في حال حصول تطورات كبرى غير متوقعة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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