Advertisement

لبنان

أداء مرشح لا يليق بالنقابة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-10-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1124664-638343369872170513.jpg
Doc-P-1124664-638343369872170513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نقيب سابق للمحامين "إن أداء أحد المرشحين لمنصب نقيب لدورة تشرين الثاني 2023 تدنى الى مستوى لا يليق بالمهنة وبالزملاء وبالنقابة، فبدل أن يكون شاعرا وكاتبا وقانونيا ونقابيا عن جدارة ، حوّل نفسه مروجاً للمقالات المكتوبة غب الطلب في بعض المواقع الإلكترونية ، ويرمي من خلالها الى تصنيف زملائه بين مستحق وغير مستحق، منافس على مركز نقيب وغير منافس ،ميسور مادياً ومتوسط الدخل، دعواته الى أفخم المطاعم أو مطاعم عادية، ليخلص الى حصر المنافسة فيه وحده على الورق".
Advertisement
النقيب السابق "إقترح على النقابة أن تخاطب وتراسل كل وسائل الإعلام لكي يكون كل مقال يكتب عن النقابة وإنتخاباتها موقعا باسم واضح، لما فيه من منفعة ورقي للإعلام وللنقابة وللمهنة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2023-10-31
04:02 | 2023-10-31
04:00 | 2023-10-31
03:56 | 2023-10-31
03:50 | 2023-10-31
03:15 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24