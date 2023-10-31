أداء مرشح لا يليق بالنقابة

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قال نقيب سابق للمحامين "إن أداء أحد المرشحين لمنصب نقيب لدورة تشرين الثاني 2023 تدنى الى مستوى لا يليق بالمهنة وبالزملاء وبالنقابة، فبدل أن يكون شاعرا وكاتبا وقانونيا ونقابيا عن جدارة ، حوّل نفسه مروجاً للمقالات المكتوبة غب الطلب في بعض المواقع الإلكترونية ، ويرمي من خلالها الى تصنيف زملائه بين مستحق وغير مستحق، منافس على مركز نقيب وغير منافس ،ميسور مادياً ومتوسط الدخل، دعواته الى أفخم المطاعم أو مطاعم عادية، ليخلص الى حصر المنافسة فيه وحده على الورق".النقيب السابق "إقترح على النقابة أن تخاطب وتراسل كل وسائل الإعلام لكي يكون كل مقال يكتب عن النقابة وإنتخاباتها موقعا باسم واضح، لما فيه من منفعة ورقي للإعلام وللنقابة وللمهنة".