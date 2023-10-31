بيان مهمّ جداً من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه!

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان التالي: "ثمة عطل طرأ على رقم الطوارئ 125 في غرفة العمليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، لذا يطلب من المواطنين الاتصال على الرقم 70192693 او 70192772 في حال عدم تمكنهم من طلب الرقم 125 لطلب المساعدة عند الحاجة".