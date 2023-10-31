تدخّل أميركي لحماية" الترسيم البحري"

Advertisement

لفت مرجع عسكري خبير في الشؤون الميدانية الى أن التفوق التكنولوجي والرصدي بدا واضحاً في المعركة القائمة حاليا في جنوب لبنان ما بين حزب الله والجانب الإسرائيلي، وأن هذا التفوق لم يكن موجودا في السابق لدى جيش العدو الإسرائيلي.وبحسب المرجع "فان البوارج الحربية التي وصلت إلى شواطئ المتوسط وخاصةً الأميركية منها دخلت لتكون عامل رادع في هذه المعركة وهي تقوم برصدٍ دقيق لميدان المعركة عبر الأقمار الإصطناعية وتزوّد الجانب الإسرائيلي على مدار الساعة بمعلومات وصور جوية عن أي تحرك في الداخل اللبناني بإتجاه الحدود ، وأن هذا العمل يسهل على مدفعية الجيش الإسرائيلي ومُسَيراته إصابة الأهداف بطريقةٍ أدق".