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لبنان

تدخّل أميركي لحماية" الترسيم البحري"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-10-2023 | 03:15
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لفت مرجع عسكري خبير في الشؤون الميدانية الى أن التفوق التكنولوجي والرصدي بدا واضحاً في المعركة القائمة حاليا في جنوب لبنان ما بين حزب الله والجانب الإسرائيلي، وأن هذا التفوق لم يكن موجودا في السابق لدى جيش العدو الإسرائيلي.
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وبحسب المرجع "فان البوارج الحربية التي وصلت إلى شواطئ المتوسط وخاصةً الأميركية منها دخلت لتكون عامل رادع في هذه المعركة وهي تقوم برصدٍ دقيق لميدان المعركة عبر الأقمار الإصطناعية وتزوّد الجانب الإسرائيلي على مدار الساعة بمعلومات وصور جوية عن أي تحرك في الداخل اللبناني بإتجاه الحدود ، وأن هذا العمل يسهل على مدفعية الجيش الإسرائيلي ومُسَيراته إصابة الأهداف بطريقةٍ أدق".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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