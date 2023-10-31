بسبب عطل كهربائي... ازمة مياه في الدوير منذ 10 ايام

تعاني بلدة الدوير من ازمة مياه خانقة بسبب عطل كهربائي طرأ على محطة الضخ للبئر الاتوازي الذي يغذي معظم احياء البلدة ، منذ 10 ايام، ولم تثمر المراجعات ولا الاتصالات بالجهات المعنية في مصلحة لبنان الجنوبي في حل هذه المشكلة.

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وتتضاعف معاناة النازحين من المناطق الحدودية بسبب الاعتداءات الاسرائيلية مع معاناة الاهالي، الذين اطلقوا صرخة مشتركة الى المدير العام لمصلحة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر "للايعاز منه بحل سريع لمشكلة العطل الكهربائي على محطة الضخ في حي بير زبيب، والتي يستفيد منها اكثر من عشرة الاف مواطن".