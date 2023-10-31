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لبنان
غاية باسيل لن تتحقق
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-10-2023
|
02:45
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قال مصدر نيابي معارض "إن جولة النائب جبران باسيل ، ظاهرها عام ووطني في هذه الظروف ولكن الجميع تأكد أن هدفه واحد وهو السعي بكل ما لديه من علاقات وإتصالات من أجل قطع الطريق نهائياً على أي محاولة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون بقانون من مجلس النواب لإخراجه من السباق الرئاسي نهائياً مطلع العام المقبل".
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لكن المصدر لفت الى أن غاية باسيل لن تتحقق، لانه بغض النظر عن الملف الرئاسي، فإن ملف الهرمية والإنتظام في قيادة الجيش هو شيء أساسي وضروري وخاصةً في هذه الظروف.
وعن مشاركة نواب مستقلين ومعارضين في جلسة التمديد للضباط، لفت المصدر الى أن الجيش خط أحمر وكل ما يخص المؤسسة العسكرية نتطلع اليه دائماً بإيجابية تامة ولو كنا ضد مبدأ التشريع في غياب الرئيس".
المصدر: لبنان 24
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