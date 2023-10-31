Advertisement

لبنان

غاية باسيل لن تتحقق

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-10-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1124675-638343385196247269.jpg
Doc-P-1124675-638343385196247269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر نيابي معارض "إن جولة النائب جبران باسيل ، ظاهرها عام ووطني في هذه الظروف ولكن الجميع تأكد أن هدفه واحد وهو السعي بكل ما لديه من علاقات وإتصالات من أجل قطع الطريق نهائياً على أي محاولة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون بقانون من مجلس النواب لإخراجه من السباق الرئاسي نهائياً مطلع العام المقبل".
Advertisement
لكن المصدر لفت الى أن غاية باسيل لن تتحقق، لانه بغض النظر عن الملف الرئاسي، فإن ملف الهرمية والإنتظام في قيادة الجيش هو شيء أساسي وضروري وخاصةً في هذه الظروف.
 وعن مشاركة نواب مستقلين ومعارضين في جلسة التمديد للضباط، لفت المصدر الى أن الجيش خط أحمر وكل ما يخص المؤسسة العسكرية نتطلع اليه دائماً بإيجابية تامة ولو كنا ضد مبدأ التشريع في غياب الرئيس".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2023-10-31
03:50 | 2023-10-31
03:15 | 2023-10-31
03:04 | 2023-10-31
03:00 | 2023-10-31
02:38 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24