وفد العمل الجماهيري في "حماس" زار وحدة النقابات في "حزب الله"

اعتبر مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" في لبنان رأفت مرّة، خلال زيارة وفد من العمل الجماهيري لوحدة النقابات والعمال المركزية في "حزب الله" أمس، حيث كان في استقباله مسؤول الوحدة هاشم سلهب وأعضاء قيادة الوحدة، أن عملية طوفان الأقصى زلزلت الاحتلال، وحطمت استراتيجيته العسكرية وعمقت مأزقه السياسي والداخلي وقربت المسافة نحو تحرير فلسطين وعودة اللاجئين".

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وقال: "إننا ندعم أي تحرك شعبي أو نقابي يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية ومقاومته"، مشددا على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الاغاثية للقطاع."



وحيا "المقاومين الذين حطموا آلة العدو"، وعرض دور حزب الله في مقاومة الاحتلال، معتبرا أن "الواجب السياسي والإنساني يفرض الاقتصاص من الاحتلال"، مشيدا "بدور مكونات محور المقاومة في دعم غزة".



وتم الاتفاق في اللقاء على "التعاون بين العمل الجماهيري والعمل النقابي في كل محاور العمل دعماً للقضية الفلسطينية ومشروع المقاومة".