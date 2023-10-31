سعر البنزين ارتفع اليوم.. هكذا أصبح

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ارتفع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 6 ألاف ليرة، والمازوت ألفي ليرة، في حين انخفض سعر قارورة الغاز ثمانية آلاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.586.000 ليرةالبنزين 98 أوكتان: 1.626.000 ليرةالمازوت: 1.681.000 ليرةالغاز: 960.000 ليرة