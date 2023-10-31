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لبنان

بوشكيان: التزام الصناعيين اجراءات الوزارة وتنبيهاتها يحدّ من خسائرهم

Lebanon 24
31-10-2023 | 04:02
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 أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أن "الالتزام بشروط الترخيص الصناعي والزامية اجراء عقود التأمين ضدّ الحريق وحوادث العمل والمسؤولية المدنية، وتنفيذ اجراءات الوقاية والسلامة العامة، وتجهيز المصانع بأجهزة الإطفاء ومكافحة الحريق، وفصل مستودعات التخزين عن أماكن الانتاج، كل ذلك يحصّن المصنع ويحميه من أيّ حوادث حريق ممكنة، ويجنّب صاحبه الخسائر والإصابات البشرية في العمّال والموظفين، والأضرار المباشرة والجانبية في المعدّات والإنشاءات".
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جاء ذلك خلال تفقّد الوزير بوشكيان لمصنع Junet للعصائر الذي تعرّض للحريق في حوش الأمراء في زحلة. وكان صاحب المؤسسة جان اسطفان في استقباله.

وهنّأ بوشكيان الجميع بالسلامة وسلامة العمال، وأثنى على "الالتزام الدقيق والمتشدّد بشروط الترخيص والسلامة، بحيث أتى الحريق في مستودعات التخزين ولم يطل خطوط الانتاج، ولم يؤثّر بالتالي على العمل والنشاط وعقود الشحن والتصدير مع المستوردين والتجّار".

ودعا الصناعيين الى "حماية مؤسساتهم والحرص عليها، وعدم المماطلة أو إهمال الإجراءات والتدابير اللازمة والالزامية المطلوبة منهم في الكشوفات الدورية التي يجريها مهندسو الوزارة".
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