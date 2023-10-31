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لبنان

عن "حرب لبنان".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف ما سيحدث وهكذا وصف "حزب الله"!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-10-2023 | 13:00
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نشر موقع "israeldefense" الإسرائيليّ تقريراً جديداً أشار فيه إلى أن هناك 3 ساحات رئيسية تشغل الإسرائيليين، الأولى وهي ساحة لبنان، والثانية هي ساحة قطاع غزة، فيما الساحة الثالثة هي الضفة الغربية.
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وأشار التقرير الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنّ ساحة لبنان هي الأخطر بسبب وجود "حزب الله" فيها، باعتبار أن الأخير مُجهز بأكثر من 150 ألف صاروخ ونظام قتالي فضلاً عن وجود عقيدة هجومية لديه لإحتلال الجليل. 

ولفت الموقع إلى أنّ التركيز قائم اليوم على قطاع غزة، حيث بنت هناك حركة "حماس" نفسها على مر السنين، وجهزت بنية تحتية مشابهة لتلك التي يمتلكها "حزب الله" وإن كانت على نطاقٍ أصغر. 

وأشار التقرير إلى أنّ جبهة الضفة تشهد إحتكاكاتٍ مُستمرة بين الفلسطينيين والمستوطنين وقد زاد هذا الأمر بشكلٍ مُتزايد خلال السنوات الأخيرة، وأضاف: "ساحة الضفة تخضعُ لسيطرة عسكرية وإستخباراتية على مستوى جيّد حيث يعمل الجيش الإسرائيلي هناك بشكلٍ روتيني". 

وتابع: "إدراكاً منها أن التركيز على قطاع غزة أصبح حاجة مُلحّة، وإزاء الهجوم الذي شنته حماس ضد المستوطنات الإسرائيلية يوم 7 تشرين الأول الجاري، اختارت إسرائيل التحرك الفوري لإزالة التهديد الذي يأتي من القطاع الفلسطيني".  

إلى ذلك، فقد اعتبر التقرير أن "حزب الله" أخطر بكثير من "حماس"، وأضاف: "من الواضح أيضاً أن إسرائيل تُحاول تقليص احتمالات اندلاع حرب شاملة عند الجبهة مع لبنان، لكن هناك اعتقادٌ يقول بأن الحملة العسكرية في شمال فلسطين المحتلة هو أمرٌ لا مفر منه والمسألة هي فقط مرتبطة بالوقت. كذلك، فإنه سيكون مطلوباً من إسرئيل في المستقبل تنفيذ إجراء وقائي في لبنان الذي شهد حروباً سابقة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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