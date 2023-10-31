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لبنان
قذائف في الجنوب "تغيّر المعادلة".. ما هي؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-10-2023
|
04:45
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أصبح واضحاً أن "حزب الله" اعتمد تكتيكاً جديداً في عملياته ضد المواقع الإسرائيليّة، والدليل على ذلك التراجع في عدد شهدائه خلال الأيام القليلة الماضية.
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ووفقاً لمصادر مراقبة، فإنّ الحزب بات يستخدم القذائف المضادة للدروع أكثر فأكثر خلال تنفيذ عملياته ضد المواقع الإسرائيلية، وما يجري هو أن أماكن تنفيذ تلك العمليات حظيت بتمويهٍ أكبر كي لا تلتقطها طائرات التجسس الإسرائيليّة بسرعة.
إضافة إلى ذلك، فإنّ طريقة تصوير أماكن تنفيذ العمليات من قبل الإعلام الحربي حظيت بتبدلات ملحوظة، وما تبين هو أنَّه تم حصر الصورة بالموقع الإسرائيلي بعد استهدافه من دون الكشف أبداً عن المكان الذي انطلق منه الصاروخ. الأمر الأهم هو أنه من الممكن أن تكون عملية تصوير إستهداف المواقع قائمة في مكانٍ مختلف عن مكان تنفيذ العملية، وبالتالي الأمرُ هذا يساهم في حماية المقاومين أكثر وتسهيل تحركهم وانتقالهم بشكل أسرع.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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