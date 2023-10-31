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لبنان

قام بعملية سرقة في فردان.. شعبة المعلومات كشفت هويته في وقت قياسي وهكذا أوقفته

Lebanon 24
31-10-2023 | 04:21
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 22-10-2023، ادّعى مواطنٌ أنَّ مجهولاً أقدم على سرقة حقيبته التي تحتوي أوراقه الثّبوتية ومبلغ /٤۲۳۰/ دولاراً و /9/ ملايين ليرة لبنانية وأغراض خاصّة، وذلك في محلّة فردان – بيروت، ثم لاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
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على إثر ذلك، باشرت قطعات قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها في موقع حصول عمليّة السّرقة ومحيطها. وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والتّقنية، توصّلت شعبة المعلومات، في خلال أقل من ٤٨ ساعة، إلى تحديد هويّة مشتبهٍ فيه، وتبيّن أنّه يُدعى:

ب. غ. (من مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني)
أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتنسيق مع القضاء المختص.

بتاريخ 25-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة المصيطبة - بيروت.

بتفتيشه وتفتيش منزله، تمّ ضبط مبلغ /۱۸۰۰/ دولارٍ أميركي و /5/ ملايين ليرة لبنانية ومحفظة جلدية صغيرة ومسدّسين حربيَّين.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّ المبالغ الماليّة المضبوطة في منزله والمحفظة هي من المسروقات.

أعيدت الأموال المضبوطة والمحفظة الى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 
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