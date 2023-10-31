أمرٌ غير عادي كشفه نقيب المعلمين.. هذا ما يجري في بعض المدارس

كشف نقيب المعلمين في المدارس الخاصّة نعمة محفوض في حديث للـ"أل بي سي" أن بعض المدارس يحاول اجبار الاساتذة على التوقيع على عدم تقاضي رواتبهم في حال الحرب أو الوباء أو الاضرابات.

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