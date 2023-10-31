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لبنان

أمرٌ غير عادي كشفه نقيب المعلمين.. هذا ما يجري في بعض المدارس

Lebanon 24
31-10-2023 | 04:53
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كشف نقيب المعلمين في المدارس الخاصّة نعمة محفوض في حديث للـ"أل بي سي" أن بعض المدارس يحاول اجبار الاساتذة على التوقيع على عدم تقاضي رواتبهم في حال الحرب أو الوباء أو الاضرابات. 
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محفوض

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