طقس خريفي دافئ... ثم منخفض جوي!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ظهور لبعض الخلايا الرعدية المنفردة كما تنشط الرياح أحيانا.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس خريفي دافئ، يتحول الى متقلب وماطر أحيانا يسيطر تدريجيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز غرب تركيا يؤدي الى هطول أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة مع ظهور لبعض الخلايا الرعدية المنفردة حتى يوم الجمعة، حيث يستقر تدريجيا وتعود درجات الحرارة الى الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع بحيث تبقى فوق معدلاتها.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين 21 و29 فيما معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 في بيروت.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة ولكن تبقى فوق معدلاتها على الساحل، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا كما تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد بخاصة في المناطق الشمالية.



الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ظهور لبعض الخلايا الرعدية المنفردة كما تنشط الرياح أحيانا.



الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.

الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة، والتي تبقى فوق معدلاتها لشهر تشرين الثاني، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مع تهطل امطار بشكل متفرق خلال النهار بخاصة شمال البلاد.



-الحرارة على الساحل من 23 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 22 درجة، في الداخل من 16 إلى 24 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربيةا، ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,57.

-ساعة غروب الشمس: 16,46.