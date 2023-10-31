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لبنان
بالتفاصيل.. إليكم خطة الطوارئ الهادفة لحماية اللبنانيين من تداعيات أي عدوان إسرائيليّ
Lebanon 24
31-10-2023
|
05:44
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ينشر "لبنان24" خطة الطوارئ الوطنية التي وضعتها الحكومة في حال وقوع حرب ضد لبنان.
وتهدف الخطة إلى حماية اللبنانيين واللبنانيات من تداعيات عدوانٍ إسرائيلي واسع، وإلى تأمين مستلزماتهم وإغاثتهم في حال حصول تهجير قسري واسع من ديارهم إلى أماكن أكثر أماناً في لبنان.
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