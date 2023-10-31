لقاء بين قائد الجيش وفرونتسكا.. وعرض للتطورات على الحدود الجنوبية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.



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وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.