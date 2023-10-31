Advertisement

لبنان

لقاء بين قائد الجيش وفرونتسكا.. وعرض للتطورات على الحدود الجنوبية

Lebanon 24
31-10-2023 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1124758-638343523955673108.jpg
Doc-P-1124758-638343523955673108.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
 
وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.
Advertisement

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد كتيبة بيت لاهيا في حركة حماس نسيم أبو عجينة (العربية)
lebanon 24
31/10/2023 15:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل سفير بولندا والنائب شمعون
lebanon 24
31/10/2023 15:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
التمديد لقائد الجيش محور متابعة.. و"الثنائي الشيعي" ينأى بنفسه عن السجالات
lebanon 24
31/10/2023 15:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: قصة التمديد لقائد الجيش سياسية كي يبقى خيارا قائما في الموضوع الرئاسي وأحدهم قال لي انها "نكاية فيي"
lebanon 24
31/10/2023 15:31:12 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-10-31
05:00 | 2023-10-31
04:00 | 2023-10-31
09:26 | 2023-10-31
09:23 | 2023-10-31
09:19 | 2023-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24