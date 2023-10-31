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لبنان

في الدكوانة.. خيمٌ تُهدد زوار السوق وهكذا تحرّكت البلدية فجراً (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-10-2023 | 06:34
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دهمت شرطة بلدية الدكوانة، صباح اليوم الثلاثاء، جانباً من سوق الخضار في المنطقة، بعدما تبين لها أن المدعو "ن.ش" وهو لبناني يستثمر عدداً من محال الخضار في السوق حيث أقام عدداً من بيوت التنك والخيم وقام بتأجيرها لعائلات سورية نازحية بطريقة غير شرعية.
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ووفقاً للمصادر، فإن هذه الخيم بدأت تتمدد باتجاه الأملاك الخاصة والعامة، كما باتت تُشكل تهديداً لزوار السوق وعمله.
 
وقالت معلومات "لبنان24" إنّ شرطة البلدية وبعدما أنذرت قاطني الخيم بضرورة إخلائها، عمدت إلى هدمها نهائياً وإزالة كل المخالفات وأبلغت القوى الأمنية بما حصل. 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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